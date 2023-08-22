Advertisement

فنون ومشاهير

الممثل السوري يروي لحظات عودته للحياة بعد توقف قلبه.. رعب حقيقي (فيديو)

Lebanon 24
22-08-2023 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1099864-638283118147008093.jpg
Doc-P-1099864-638283118147008093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاشت عائلة الفنان السوري حسام تحسين بيك، لحظات رعب، بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها ابنه راكان، وأدت إلى توقف قلبه. 

في لقاء حصري مع ET بالعربي، تحدث راكان حسام تحسين بيك عن تفاصيل لحظات عودته للحياة بعد توقف قلبه.
 
 
 
 
Advertisement
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:13 | 2023-08-22
08:00 | 2023-08-22
07:40 | 2023-08-22
07:04 | 2023-08-22
06:40 | 2023-08-22
04:01 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24