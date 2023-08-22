الممثل السوري يروي لحظات عودته للحياة بعد توقف قلبه.. رعب حقيقي (فيديو)

♨️ في لقاء حصري مع ET بالعربي... راكان حسام تحسين بيك يروي تفاصيل لحظات عودته للحياة بعد توقف قلبه ووالده حسام تحسين بيك يروي لحظات الرعب التي عاشتها العائلة إثر الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها ابنه راكان.. تابعوا التقرير 👇https://t.co/eLtDusRQJV pic.twitter.com/Q9vMmjsM6s — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 21, 2023

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وروى الممثل السوري اللحظات الصعبة التي عاشها جراء الأزمة القلبية التي أُصيب بها، فقال: "في سيارة الإسعاف لم أكن بعد قد غبت عن الوعبي خلال نقلي لاجراء عملية جراحية، ولكن عرفت انني ساموت حينها. توقف قلبي لدقيقتين وأعادوني للحياة من خلال انعاش القلب بالصدمات الكهربائية، ولكنهم فشلوا بعدها بانقاذي، لذلك قاموا باجراء ضربات قوية جدا على الصدر وعدت للحياة".

وخضع راكان بعدها لقسطرة في القلب.

بدوره، وصف النجم السوري حسام تحسين بيك اللحظات التي عاشها قائلاً بأن "رحمة رب العالمين كانت مسيطرة. لحظات صعب على كل أب أن يرى ابنه يموت امام عينيه".