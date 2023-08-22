الممثل السوري يروي لحظات عودته للحياة بعد توقف قلبه.. رعب حقيقي (فيديو)

♨️ في لقاء حصري مع ET بالعربي... راكان حسام تحسين بيك يروي تفاصيل لحظات عودته للحياة بعد توقف قلبه ووالده حسام تحسين بيك يروي لحظات الرعب التي عاشتها العائلة إثر الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها ابنه راكان.. تابعوا التقرير 👇https://t.co/eLtDusRQJV pic.twitter.com/Q9vMmjsM6s
— ET بالعربي (@ETbilArabi) August 21, 2023
♨️ في لقاء حصري مع ET بالعربي... راكان حسام تحسين بيك يروي تفاصيل لحظات عودته للحياة بعد توقف قلبه ووالده حسام تحسين بيك يروي لحظات الرعب التي عاشتها العائلة إثر الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها ابنه راكان.. تابعوا التقرير 👇https://t.co/eLtDusRQJV pic.twitter.com/Q9vMmjsM6s