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فنون ومشاهير

بعد حذفها أغنية اليسا.. "وتري" تكشف عن السبب

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:11
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أصدرت شركة "وتري" للتوزيع الفني، بياناً أوضحت فيه سبب قيامها بحذف أغنية الفنانة اللبنانية إليسا الجديدة التي حملت عنوان "العُقد" بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع "يوتيوب".
 

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وقالت الشركة في بيانها: "مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا بالرغم من الخلاف الحاصل، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، يهمنا توضيح ما يلي: "لم يكن ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذية إنما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية ولا تسلك سوى طريق الحق".

وأضاف: "شركة وتري وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظاً على حقوقها، بانتظار ما ستؤول إليه الدعوى المقامة في دبي، حيث إنها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد، علماً أننا حاولنا مراراً وتكراراً حل الخلاف بشتى الوسائل الحبيّة ولكن دون الوصول لأي نتيجة إيجابية".

 
وتابع: "كما نؤكد أنه لا مانع لدينا من التواصل لحل يرضي الطرفين، على أن يحفظ لكل ذي حق حقه، وذلك لنصرة الفن واستكمالاً لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه".
المصدر: فوشيا
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