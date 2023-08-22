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فنون ومشاهير
من أبرز أغنياته "لاشاتيمي كانتاري".. الموت يغيب المغني الإيطالي الشهير
Lebanon 24
22-08-2023
|
12:21
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أفادت وكالة "أنسا" الإخبارية الإيطالية، بوفاة المغني والملحن الإيطالي الشهير صاحب أغنية "I'Italiano" (الإيطالي)، توتو كوتونيو، اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عاما.
وتوفي الفنان الإيطالي في مستشفى سان رافاييل بعد صراع طويل مع المرض تفاقم في الأشهر الأخيرة.
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يذكر أن سالفاتوري (توتو) كوتوينو هو واحد من أكثر الفنانين الأجانب المحبوبين والأكثر شهرة في روسيا والعالم، وبدأ المغني والملحن الإيطالي مسيرته كعازف طبول، ثم أنشأ فرقة Toto e Tati وقام بعد ذلك بتأليف الموسيقى بنفسه.
وشارك في تأليف الأغاني الشهيرة لجو داسين، وكتب ألحانا لأدريانو سيلينتان، وميريل ماتي، وريكي إي بوفيري، وداليدا والعديد من الفنانين الآخرين.
وفي عام 1983، سجل أغنيته الرئيسية "l'Italiano"، المعروفة بلازمة "لاشاتيمي كانتاري". واحتلت الأغنية المركز الخامس في مهرجان الأغنية الإيطالية في سانريمو، ومع ذلك، وفقا لنتائج التصويت الشعبي فازت الأغنية بالمسابقة. (روسيا اليوم)
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