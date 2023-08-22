قصيدة للمستشار تركي آل الشيخ تشعل مواقع التواصل.. هذا ما كتبه

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نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "اكس"، قصيدة شعرية تنوعت أبياتها بين الحديث عن الناس والدنيا والحلم واليأس، ما أثار تفاعلا كبيرا.وجاء في أبيات قصيدة المستشار تركي آل الشيخ:"تتغير الدنيا .. ويتغير الناسوماعاد تلقى لك .. من الناس صاحبعلى كثر ما مروا .. أشكال .. وأجناسوعلى كثر ماشفت .. صادق وكاذبعرفت ساقي الكاس .. يشرب من الكاسوعرفت إن الناجح .. أصلن محارب".وأضاف آل الشيخ في قصيدته: "وإن طحت ما والله أحد قال لا بأسولا يصنع الرجال .. غير المصاعبقم قد ما تقدر .. لو الوضع منحاسواشرب مرار .. وخض جميع التجارباطلع جبل حلمك .. رغم قوة الياسالين ماتوصل .. لأعلى المراتب".وأكمل المستشار تركي آل الشيخ قصيدته قائلا: "لاتصير متكدر ولا تصير حساسولا تلوم الناس .. ولا تعاتبولا تخلي قلبك .. الـ كل عسّاسيصير بابٍ .. بس بابٍ موارباقطع طريق .. أحبابك اللي بلا ساساللي لهم ..غايات فيك .. ومآربولا تلتفت خلفك .. وعش رافع الراسخلك سماء .. تحوي جميع الكواكبلولا الضياء .. ماشافت العين الأدماسولولا المشارق .. ماعرفنا المغاربوترى الأمور .. بساعة الضيق تنقاسوإلا الرخاء كلن .. صديقٍ وصاحب".