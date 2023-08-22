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فنون ومشاهير

"الأشخاص الغلط".. فضل شاكر يطلق جديده

Lebanon 24
22-08-2023 | 23:00
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طرح الفنان فضل شاكر أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "الأشخاص الغلط"، وهي الثالثة من ألبوم "بغيب بمزاجي"، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

وعلق فضل شاكر عبر منصة "إكس": "صار فيكن تسمعوا أغنيتي الجديدة الأشخاص الغلط من ألبوم بغيب بمزاجي، عبر قناتي الرسمية على يوتيوب، وعلى جميع المنصات الرقمية".
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وتقول كلمات الأغنية: "غلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي ومفيش ولا مرة اخترت وكانت صح اختياراتي، ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها، برجلي كمان، بطلع من ضربة لضربة و من جرح على التاني وكأن الجرح لايقلي ومتفصل علشاني، ما راهنتش على حد انا ابدا وكسبت رهاني لازم على طول اطلع خسران، أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس".
المصدر: فوشيا
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