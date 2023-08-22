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فنون ومشاهير

نانسي عجرم تكشف عن قلق يرافقها أينما حلّت وبأي خطوة!

Lebanon 24
22-08-2023 | 23:34
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اعتبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن "النجاح نعمة، لكنه أيضاً مسؤولية. تقدُّمي خطوة يزيد الحمْل عليّ"، معلنة الإصرار على مطاردة الأفضل.


وتحدثت الفنانة عبر الـ"الشرق الأوسط" عن قلق يرافقها أينما حلّت وبأي خطوة، وحين تسمع لحناً وتختار الكلمات، واللحظات الأولى لها على مسرح وحين تغنّي وتُفرِح".
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وقالت نانسي إن "النجومية هي عصارة جهد ومتابعة وتعب لا يستكين في النهار والليل. وهي أيضاً خلاصة شعور دائم بالقلق. لم تُقدَّم لي هذه النجومية يوماً على طبق من فضة. الأهم، أنها لا تستمرّ إنْ تكاسل الفنان وأهمَلَ. أُصغي كثيراً إلى كلمات وألحان، وبين الألف أختار واحدة تلائم المرحلة. في الخيارات، أعتمد أولاً على إحساسي، وأستشير فريق عملي للتوصّل إلى قرارات نهائية ترضي الذوق. العملية ليست سهلة على الإطلاق".

وأكدت أنها في حالة بحث دائم عن المختلف، اذ يؤرقها ما تسمّيه "فخ التكرار"، واذا تكاثرت الاحتمالات أمامها، تقول: "أعود إلى إحساسي، فإنْ لامستني الأغنية أُقدِم. عليها أن تشبهني بجانب أو آخر. هذا ما حصل في (تيجي ننبسط) التي كتب تامر حسين كلماتها ولحّنها عزيز الشافعي، بتوزيع طارق مدكور وإخراج ليلى كنعان. أما بالنسبة إلى الجمهور، فبيننا ثقة من طرفين: أعمل ليتجلّى أقصى الحب في أغنياتي، ويبادلونني الإيمان بخيارات".


وعن خياراتُها وتوقعاتها، قالت: "إحساسي هو الصائب عادة. علّمتني الحياة الإيجابية وإنجاز عملي حتى النهاية. أرفض الاستسهال، ولا أُصدِر أغنية أشكّ في أمرها 1 في المائة. الأهم من هذا كله، تدخُّلي في التفاصيل كلها رغم خوف كبير يسبق أي إصدار، أسلّم نفسي للتفكير بإيجابية مطلقة. أؤمن بأنّ طاقة عظيمة تحوم حول مَن ينظرون إلى الحياة بأمل". (الشرق الأوسط)
 
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