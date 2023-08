احتفل الوزير السابق الياس المر منذ أيام بزفاف ابنته ماريا على الشاب ايلي أبو ناضر في حفل ضخم بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والمحبين.



ونشر المر مؤخرا صورة عبر حسابه على تطبيق انستغرام ظهر فيها برفقة ابنته، وعلّق عليها بكلمات مؤثرة حيث قال: "

To my one and only I love you Dad .الى ابنتي الحنونة سائلًا الله ومريم الرحمة والتوفيق ."