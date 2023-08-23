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فنون ومشاهير
جان يامان حديث الجمهور بسبب هذه الصورة
Lebanon 24
23-08-2023
|
08:00
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وثقَّ الفنان التركي جان يامان صورة له تجمعه مع والديه، في ظهور نادر لهما، لتنهال تعليقات الجمهور عليه حول الشبه بين الابن والوالدين.
وعلَّق يامان الذي يعيش في إيطاليا حاليًّا لانشغالاته الفنية، على صورة والدته جولدم ووالده جوفين بالقول: "العثور على عائلة ذات ملامح سعيدة ثمين جدًّا".
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وأجمعت بعض التعليقات أن الممثل الشهير يشبه والده أكثر من والدته، فيما أشار آخرون إلى أنه يشبه والدته، بينما قال طرف ثالث إنه لا يشبه الاثنين.
ويتمتع يامان بقاعدة جماهيرية كبيرة في إيطاليا، وهو ما شجع العديد من شركات الإنتاج للتعاقد معه لتصوير الإعلانات التلفزيونية، وكذلك الأعمال السينمائية والدرامية. (زهرة الخليج)
المصدر: فوشبا
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