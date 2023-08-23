جان يامان حديث الجمهور بسبب هذه الصورة

وثقَّ الفنان التركي جان يامان صورة له تجمعه مع والديه، في ظهور نادر لهما، لتنهال تعليقات الجمهور عليه حول الشبه بين الابن والوالدين.



وعلَّق يامان الذي يعيش في إيطاليا حاليًّا لانشغالاته الفنية، على صورة والدته جولدم ووالده جوفين بالقول: "العثور على عائلة ذات ملامح سعيدة ثمين جدًّا".

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