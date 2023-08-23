حبيب مذيعة أخبار يُفاجئها مباشرة على الهواء... طلب يدها وهكذا كانت ردّت فعلها (فيديو)

تفاجأت مذيعة الأخبار في قناة "WRCB" الأميركية كورنيليا نيكلسون بطلب حبيبها رايلي ناجل، يدها للزواج.



وفي التفاصيل، كانت كورنيليا تقدم نشرة الأخبار المعتادة، لتفاجأ بأن التقرير يتحدث عنها وعن حبيبها الذي يعمل معها بالتلفزيون، قبل أن يظهر أمامها حاملا باقة من الزهور الحمراء.



وجثا رايلي على ركبة واحدة وقال: "كورنيليا نيكلسون، هل تقبلين الزواج بي؟".



من جانبها بدت كورنيليا بحالة من الذهول، وأجابت: "أنا على وشك البكاء، نعم". (فوشيا)

تفاجأت مذيعة الأخبار في قناة WRCB الأمريكية، "#كورنيليا_نيكلسون" بطلب حبيبها "#رايلي_ناجل"، يدها للزواج بتقرير خاص على الهواء مباشرة. pic.twitter.com/11VTfzGSH9 — Foochia - فوشيا (@foochia) August 23, 2023 Advertisement

وفي التفاصيل، كانت كورنيليا تقدم نشرة الأخبار المعتادة، لتفاجأ بأن التقرير يتحدث عنها وعن حبيبها الذي يعمل معها بالتلفزيون، قبل أن يظهر أمامها حاملا باقة من الزهور الحمراء. pic.twitter.com/ZqZOmvIY7r — Foochia - فوشيا (@foochia) August 23, 2023