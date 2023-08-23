حبيب مذيعة أخبار يُفاجئها مباشرة على الهواء... طلب يدها وهكذا كانت ردّت فعلها (فيديو)

تفاجأت مذيعة الأخبار في قناة WRCB الأمريكية، "#كورنيليا_نيكلسون" بطلب حبيبها "#رايلي_ناجل"، يدها للزواج بتقرير خاص على الهواء مباشرة. pic.twitter.com/11VTfzGSH9
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 23, 2023
تفاجأت مذيعة الأخبار في قناة WRCB الأمريكية، "#كورنيليا_نيكلسون" بطلب حبيبها "#رايلي_ناجل"، يدها للزواج بتقرير خاص على الهواء مباشرة. pic.twitter.com/11VTfzGSH9
وفي التفاصيل، كانت كورنيليا تقدم نشرة الأخبار المعتادة، لتفاجأ بأن التقرير يتحدث عنها وعن حبيبها الذي يعمل معها بالتلفزيون، قبل أن يظهر أمامها حاملا باقة من الزهور الحمراء. pic.twitter.com/ZqZOmvIY7r
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 23, 2023
وفي التفاصيل، كانت كورنيليا تقدم نشرة الأخبار المعتادة، لتفاجأ بأن التقرير يتحدث عنها وعن حبيبها الذي يعمل معها بالتلفزيون، قبل أن يظهر أمامها حاملا باقة من الزهور الحمراء. pic.twitter.com/ZqZOmvIY7r
ثم جثا رايلي على ركبة واحدة متسائلًا: "كورنيليا نيكلسون، هل تقبلين الزواج بي؟".
من جانبها بدت كورنيليا بحالة من الذهول، مجيبة: "أنا على وشك البكاء، نعم". pic.twitter.com/qwBOVgeoBA
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 23, 2023
ثم جثا رايلي على ركبة واحدة متسائلًا: "كورنيليا نيكلسون، هل تقبلين الزواج بي؟".
من جانبها بدت كورنيليا بحالة من الذهول، مجيبة: "أنا على وشك البكاء، نعم". pic.twitter.com/qwBOVgeoBA