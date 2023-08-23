Advertisement

فنون ومشاهير

الممثلة الكويتية المعروفة تعلن حملها وتبكي!

Lebanon 24
23-08-2023 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1100312-638284219739622298.jpeg
Doc-P-1100312-638284219739622298.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن حملها بطفلها الخامس، ودخلت في حالة من التأثر خلال حديثها لجمهورها عبر حسابها في "تيك توك".

وقالت الشعيبي البالغة من العمر 44 عامًا في مقطع فيديو: "أنا بعلن إني حامل، وأنتظر مولودي واللي صار صار، اللي هيفرح لي يفرح"، مضيفة: "أتمنى الدعاء منكم، أنا وايد تعبانة ومريت بجلطة وبظروف صعبة وأنا حامل بس كنت صامدة وصابرة".
Advertisement
 
وتابعت الممثلة الكويتية: "عندما مرضت واضطررت للبقاء في المستشفى وجالي خبر وفاة فهد الحيان، وجالي جلطة وقتها كنت حاملا، وما كنت أعرف إني حامل".

ولم تتمالك هيا الشعيبي دموعها، ودخلت في حالة بكاء بسبب المشاعر المتضاربة بداخلها، لتحظى بتعاطف متابعيها، في الوقت الذي قدموا لها فيه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، آملين لها ولطفلها الصحة والسلامة.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:35 | 2023-08-23
11:00 | 2023-08-23
09:23 | 2023-08-23
08:45 | 2023-08-23
08:06 | 2023-08-23
08:00 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24