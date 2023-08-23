الممثلة الكويتية المعروفة تعلن حملها وتبكي!

أعلنت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن حملها بطفلها الخامس، ودخلت في حالة من التأثر خلال حديثها لجمهورها عبر حسابها في "تيك توك".



وقالت الشعيبي البالغة من العمر 44 عامًا في مقطع فيديو: "أنا بعلن إني حامل، وأنتظر مولودي واللي صار صار، اللي هيفرح لي يفرح"، مضيفة: "أتمنى الدعاء منكم، أنا وايد تعبانة ومريت بجلطة وبظروف صعبة وأنا حامل بس كنت صامدة وصابرة".

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وتابعت الممثلة الكويتية: "عندما مرضت واضطررت للبقاء في المستشفى وجالي خبر وفاة فهد الحيان، وجالي جلطة وقتها كنت حاملا، وما كنت أعرف إني حامل".



ولم تتمالك هيا الشعيبي دموعها، ودخلت في حالة بكاء بسبب المشاعر المتضاربة بداخلها، لتحظى بتعاطف متابعيها، في الوقت الذي قدموا لها فيه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، آملين لها ولطفلها الصحة والسلامة.