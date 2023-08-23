انتحار تيك توكر شهير.. ودّع جمهوره قبل أيام في رسالة مؤثّرة

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أقدم "التيك توكر" فونفيدي على الانتحار، بعد أيام قليلة من مشاركته مقطع فيديو ودّع خلاله الجمهور، فيما ذكرت شقيقته بأنه كان يخوض "معركة طويلة ومروعة" مع الصحة العقلية.وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن فونفيدي، واسمه الحقيقي جو موشلينسكي، انتحر يوم الاثنين الماضي بعد أن أخبر العالم بأنه "لا يريد أن يتذكره أحد".وفي الفيديو الذي نشره فونفيدي، 32 عاما، قبل أيام، وحمل عنوان "كل هذا حب"، قال إن أحد مخاوفه كان مجرد التفكير في أنه "مدمن مخدرات ومدمن على الكحول وضع عائلته في الجحيم".كما قال فونفيدي في الفيديو: "أريد أن يتذكرني الناس كمبدع. كمنشئ مقاطع فيديو جعلت الناس يضحكون، ومبدع موسيقى. أريد أيضًا أن يتذكرني الناس كمستشار المخيم الذي ساعد الأطفال على تكوين ذكريات سعيدة، أفضل ألا تتذكروني كمدمن على الكحول والمخدرات وضع عائلته في الجحيم".وتابع: "لقد عشت حياة رائعة. يجب أن أزور الجانب الآخر من العالم، وقد كونت الكثير من الأصدقاء من جميع مناحي الحياة، ليس لدي ما أشكو منه، وليس لدي سوى السلام والحب لكل واحد منكم".كما وثّقت شقيقته مارثا مجموعة صور لطفولته، وهي تشيد به، فيما وصفه أصدقاؤه بعد وفاته بأنه "عقل نادر".