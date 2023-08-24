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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية شهيرة تلغي حفلها في دمشق.. ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
24-08-2023 | 00:47
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أعلنت الفنانة عبير نعمة إلغاء حفلها المقرر اليوم الخميس على مسرح "دمر" في العاصمة السورية دمشق وذلك بسبب عدم التزام الشركة المنظمة ببنود العقد المبرم بينهما.

وأعربت عبير في مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر "فيسبوك" عن حزنها بسبب انسحابها من الحفل، مؤكدة أن ذلك حدث نتيجة وقوع خلافات مع الشركة المنظمة.
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وأكدت أنه كان هناك سوء تنظيم، وحاولت جاهدة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، حتى لا تخذل جمهورها السوري، لكنها لم تنجح.

ووجهت الاعتذار لجمهورها في سوريا، مؤكدة أنه يستحق أن يكون حاضرا في حفلات أكثر تنظيما في المرات القادمة، متمنية اللقاء بهم في أقرب وقت ممكن.

وتابعت: "أطالب الشركة برد قيمة التذاكر لكل شخص منكم، بحبكن كتير".

 

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