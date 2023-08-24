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فنون ومشاهير
بعد طلاقه من ياسمين رئيس.. هادي الباجوري يتحدث عن ارتباطه مجدداً
Lebanon 24
24-08-2023
|
08:00
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تحدث المخرج هادي الباجوري عن كواليس مسلسله الجديد سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، لافتاً إلى أن الحلقة الأولى ستعرض بعد يومين، مؤكداً أن المشاهدين سوف ينجذبون للأحداث والشخصيات.
كما علق المخرج هادي الباجوري، في تصريحات إعلامية على ارتباطه عاطفياً بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين رئيس، وعلى هامش العرض الأول لمسلسله سفاح الجيزة، قال: "إذا جاءت فرصة للعمل مع ياسمين رئيس بالطبع سأعمل معها، وأرشحها طبعاً لعمل معي، أما عن ارتباطي فهو أمر شخصي خليه بعدين".
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وكانت أعلنت ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها هادي الباجوري، خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، مستشهده بآية قرآنية «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، كما علقت: الحمدلله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم. (نواعم)
المصدر: نواعم
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