"أنف وثلاث عيون".. فيلم يجمع ظافر العابدين وثلاث نجمات عربيات

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يجتمع الفنان التونسي، ظافر العابدين، مع الفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنانتين المصريتين: سلمى أبو ضيف، ودينا الشربيني، في الفيلم السينمائي "أنف وثلاث عيون"، الذي يقدم معالجة درامية مختلفة لرواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، عما تم تقديمه في فيلم حمل ذات الاسم، وأنتج عام 1972، من بطولة: محمود ياسين، ميرفت أمين، ماجدة، ونجلاء فتحي، ومن إخراج حسين كمال.والفيلم المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2024/2023، يشارك في بطولته إلى جانب ظافر وصبا وسلمى ودينا، كل من: جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، والطفل سليم مصطفى.وتدور أحداث الفيلم، الذي انطلقت عمليات تصويره في العاصمة المصرية القاهرة، حول "الدكتور هاشم" جراح التجميل ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وكان على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن، فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة "روبا"، رغم أنها تصغره بـ25 عاماً. (زهرة الخليج)