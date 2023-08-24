ترك بصمة لا تُمحى.. وفاة رائد السينما إبراهيم غولستان عن 100 عام

غيّب الموت عن مئة عام الكاتب والمخرج الإيراني إبراهيم غولستان، أحد رواد السينما والأدب الحديثين في إيران، على ما أفادت عائلته.

ونشرت ابنته ليلي مساء الأربعاء صورة له عبر "إنستغرام"، أرفقتها بعبارة "يا والدي، لقد غادرتنا؛ وداعاً!".

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ولد غولستان في 19 تشرين الأول 1922 في مدينة شيراز في جنوب إيران، وترك بصمة لا تُمحى في المشهدين السينمائي والأدبي الإيرانيين خلال القرن العشرين.



وفي العام 1957، أنشأ غولستان أول استوديو سينمائي في إيران، ثم أنتج بعد سبع سنوات أول فيلم روائي طويل له هو "طين ومرآة" ("خشت وآینه"). وكان هذا العمل الساخر الذي يصوّر المجتمع الإيراني، بمثابة انطلاقة للموجة السينمائية الإيرانية الحديثة.

وأخرج غولستان في العام 1974 فيلم "أسرار كنز وادي جني" ("اسرار گنج دره جنی") الذي يستند إلى رواية له تحمل الاسم نفسه. وفي الفيلم نظرة نقدية على قرار نظام الشاه إضفاء الطابع العصري على الأعمال التجارية في إيران.

بالإضافة إلى إنجازاته السينمائية، ألّف غولستان عدداً كبيراً من الروايات والقصص القصيرة، متأثراً في غالبيتها بعمالقة الأدب الأميركي من أمثال إرنست همنغواي ووليام فولكنر.