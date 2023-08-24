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فنون ومشاهير

سلوكه "مسيء".. فرقة شهيرة تطرد أحد أعضائها

Lebanon 24
24-08-2023 | 23:00
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طردت فرقة الميتال الأسترالية "سانك لوتو" عازف الغيتار الرئيسي "لوك ماكدونالد" بسبب سلوكه المسيء.

ونشرت الفرقة بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت فيه صحة شائعات رحيل ماكدونالدز، وقالت: "نحن على علم بالمنشور الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يفيد بأن لوك لم يعد موجوداً في فرقة سانك لوتو. نحن نؤكد أن هذا صحيح".
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وأضاف البيان: "كنا نأمل في إصدار بيان مشترك، ولكن لسوء الحظ، تم نشر نسخة كاذبة وأحادية الجانب قبل الأوان"، وقد أورد بيان الفرقة أن لوك قام بالإساءة والتهديد المتكرر تجاه أشخاص من الفرقة، لذا تم اتخاذ قرار بفصله نهائياً. 

من جهته، سرد لوك ماكدونالد في بيان أسباباً مختلفة وراء تركه للفرقة، حيث قال إن قرار تركه للفرقة جاء بسبب خلافات حول أموال تدين الفرقة بها له، وإنه لا يزال يدير مفاوضات بهذا الشأن مع الفرقة. وأضاف أنه آثر كشف هذه المعلومات بسرعة من أجل سلامته الشخصية، على حد زعمه.
 
المصدر: 24.ae
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