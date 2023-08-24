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فنون ومشاهير
إطلالة غير متوقعة لشيرين في "ليلة الدموع"... ولهذا السبب قالت لأنغام "كتر خيرك"
Lebanon 24
24-08-2023
|
23:40
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