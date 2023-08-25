هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)

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احيت مؤخرا الفنانة هيفا وهبي حفلا غنائيا على مسرح سفينة "ستارز اون بورد"، التي انطلقت في رحلتها يوم 22 آب وتستمر على مدى 5 ايام حتى 27 من الشهر الحالي.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل الذي أحيته هيفا والذي وُصف بالرائع والمليء بالحماس والاجواء الصاخبة، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الرومنسية والحماسية، وخلقت أجواء مميزة خلال الرحلة.اللافت كان الفيديو الذي انتشر في الساعات القليلة الماضية، والذي يظهر الموقف المحرج الذي تعرضت له هيفا خلال غنائها على المسرح، حيث فوجئت بنفاد بطارية الميكروفون خلال الحفل بينما كانت تقدم إحدى أغنياتها، فما كان منها الا ان حاولت الايماء للمسؤولين عن هذا الموضوع لايجاد حل سريع وإكمال حفلها.