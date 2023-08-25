Advertisement

فنون ومشاهير

هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)

Lebanon 24
25-08-2023 | 01:48
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احيت مؤخرا الفنانة هيفا وهبي حفلا غنائيا على مسرح سفينة "ستارز اون بورد"، التي انطلقت في رحلتها يوم 22 آب وتستمر على مدى 5 ايام حتى 27 من الشهر الحالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل الذي أحيته هيفا والذي وُصف بالرائع والمليء بالحماس والاجواء الصاخبة، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الرومنسية والحماسية، وخلقت أجواء مميزة خلال الرحلة.
Advertisement

اللافت كان الفيديو الذي انتشر في الساعات القليلة الماضية، والذي يظهر الموقف المحرج الذي تعرضت له هيفا خلال غنائها على المسرح، حيث فوجئت بنفاد بطارية الميكروفون خلال الحفل بينما كانت تقدم إحدى أغنياتها، فما كان منها الا ان حاولت الايماء للمسؤولين عن هذا الموضوع لايجاد حل سريع وإكمال حفلها.
 
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ هيفا واعتبروا أن ما حصل معها أمر عادي من الممكن أن يحصل مع أي فنان آخر. (الجديد)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:36 | 2023-08-25
02:14 | 2023-08-25
23:40 | 2023-08-24
23:00 | 2023-08-24
15:30 | 2023-08-24
14:42 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24