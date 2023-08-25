محمود نصر في مرمى الانتقاد اللاذع بسبب "كريستال".. هذا ما حدث معه

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تعرض مسلسل "كريستال" لجملةٍ من الانتقادات في الآونة الأخيرة، مِنْ قِبل الذين شاهدوه، إذ لم يرُق لهم الكثير مما يحمله العمل في طياته، بدءاً من السيناريو الذي وصفوه بالضعيف، والمُعتمد على الكثير من الصدف، والكثير من المبالغة، مروراً بانتقاد بعض المواضيع الأخرى، مثل: عدم ممارسة الدكتور جواد (الشخصية الرئيسية في العمل) مهنة الطب ضمن الأحداث، ولهجة الممثلة السورية لين غرّة، وضعف شخصية "فاي" التي وصلت أحياناً إلى حد الغباء، وفق أقوال المتابعين.ولم يتوقف الأمر عند الجمهور، بل إن المخرج السوري، باسل الخطيب، وجه - قبل أيام - رسالة إلى نجم العمل الممثل محمود نصر، قال فيها: إنه لو كان مكان نصر؛ لرفض العمل في مسلسل "كريستال"، مشيراً إلى أن نصر وقف أمام عدسته لأول مرة، خلال مسلسل "حدث في دمشق" عام 2013، وأنه تنبأ حينها بالنجومية الكبيرة التي سيحظى بها، وأخبره بأنه سيصبح أحد أهم نجوم الصف الأول خلال 5 سنوات.وفي رسالةٍ غير مباشرة، خرج النجم السوري للرد على هذا الانتقاد، إذ شارك عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، صورةً للمخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، أرفقها بتدوينة أوضح فيها أن أول من آمن به ودعمه، من خلال إسناد أدوار مهمةٍ له في أعمال سورية قديمة، هو محمد الشيخ نجيب.واستذكر محمود نصر عدداً من الأعمال، التي قدمها إلى جانب المخرج الراحل، منها: "ممرات ضيقة"، و"قمر بني هاشم"، و"تحت المداس"، وغيرها".وفي ختام تدوينته، بيّن نصر أنه يحاول جاهداً عدم الاستسهال، أو الاستخفاف، بأدواره وتجاربه التي يقدمها، مهما كانت، وأن هذا ما تعلمه خلال حياته، وما سيحاول أن يبقى عليه، موضحاً أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإنما يبقى على الشخص السعي الجاد. متمنياً الرحمة والسلام لروح محمد الشيخ نجيب.وهذه ليست المرة الأولى، التي يخرج فيها محمود نصر للرد على الانتقادات بشأن دوره في مسلسل كريستال، حيث يلعب شخصية "الدكتور جواد". فقبل أيام، طالب الجمهور بعدم المبالغة في تعليقاتهم على ممثلي العمل، داعياً إياهم إلى الاستمتاع بالمسلسل وأحداثه، مشيراً إلى أن العمل يقدم وجبةً مسائية خفيفة. (زهرة الخليج)