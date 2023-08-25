في حفلة استثنائية... جوزيف عطية أشعل مسرح مهرجان إهدنيات الدولي

في حفلة استثنائية، رائعة ومميّزة، أحيا الفنان جوزيف عطيّة حفلاً ضخماً من انتاج مهرجان اهدنيات الدولي، وقد امتلأت المدرجات بحوالي ألفين وخمسمئة شخصاً توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية.



افتتح عطية بأغنية "روح" فألهب الجمهور تصفيقاً ورقصاً وغناء. وأطلّ كورال "عصفورة الرجاء" مزار القديسة ماريا غورتي - مزيارة بقيادة حسنا فنيانوس وهبة مشاركاً عطية في خليط غنائي من "لا تروحي"، "حبيت عيونك، و"قمره"…

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وقدٓم عطية موالاً من كتابة والده عن إهدن تناول سيدة الحصن ويوسف بك كرم ولقي صدى رائعا من الجمهور.



كما كان عرض لفرقة الدبكة الهدنانية بقيادة ابو ربيع التي تنقلت بين الجمهور وسط اجواء من الفرح والتصفيق والصيحات وغناء "يا سيف" و"عالعين"...



الجدير بالذكر أن عطية قدّم أكثر من اغنية منفرداً وعازفاً على البيانو وتألق في اغنيات"كون"، "كيفك انت"و "موهوم". وقدٓم عطية موالاً من كتابة والده عن إهدن تناول سيدة الحصن ويوسف بك كرم ولقي صدى رائعا من الجمهور.كما كان عرض لفرقة الدبكة الهدنانية بقيادة ابو ربيع التي تنقلت بين الجمهور وسط اجواء من الفرح والتصفيق والصيحات وغناء "يا سيف" و"عالعين"...الجدير بالذكر أن عطية قدّم أكثر من اغنية منفرداً وعازفاً على البيانو وتألق في اغنيات"كون"، "كيفك انت"و "موهوم".





وفي حديثٍ مع الإعلاميين أعرب جوزيف عن فرحه عقب مشاركته في مهرجان إهدنيات الدولي وعن حبّه لبلدة إهدن وأهلها كما لجميع اللبنانين. وفي حديثٍ مع الإعلاميين أعرب جوزيف عن فرحه عقب مشاركته في مهرجان إهدنيات الدولي وعن حبّه لبلدة إهدن وأهلها كما لجميع اللبنانين.

وفي موقفٍ طريف اقتحمت إحدى معجباته المسرح معبرة عن حبها له.



وفي الختام، انضمّ الكورال والدبكة الى الفنان عطية وفي مشهد مؤثر تم توزيع الاعلام اللبنانية فرفعتها الأيادي على وقع الاغنيات الوطنية "راجع يتعمّر"، "لبنان رح يرجع" و" نسّم علينا الهوا".