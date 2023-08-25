بعد رحلة علاج قاسية.. الفنانة المشهورة تعلن شفاءها التام من السرطان

أعلنت الفنانة العمانية فخرية خميس شفاءها التام من مرض سرطان الثدي والغدد اللمفاوية، بعد رحلة علاج قاسية استمرت عامين.



ونشرت خميس عبر "إنستغرام" فيديو لأطفال يتلقون العلاج ضمن المؤسسة التي أشرفت على علاجها، أرفقته بتعليق تحدثت فيه عن اللحظات الأولى التي عرفت فيها إصابتها بالمرض.

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وقالت: "للأمانة والله لما أصبت بسرطان الثدي والعقد اللمفاوية من الدرجة الثانية وأول ما عرفت بنتائج الفحوصات من طبيبي لا بكيت ولا شكيت.. بس دعيت الله أن يقويني ويصبرني على العلاج متيقنة ومتفائلة أنه ابتلاء من رب العالمين وكأنه عارض صحي سريع الشفاء طالما العلاج متوفر".



وأضافت: "والحمد لله على نعمه وفضله وعسى أيامكن كلها خير وسعادة.. أنعم الله عليّ بالشفاء التام بعد ما مررت بعدة علاجات على مرحلتين كيماوي وإشعاعي وعملية استئصال".