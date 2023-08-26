بشعر "أورانج" وتاتو على عنقها.. هل تذكرون الفنانة نايا؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد اعتزالها (صور)

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بعد فوزها بلقب برنامج "رقص النجوم" عام 2013 وتخليها عن مدير أعمالها إيلي ديب، الزوج السابق للفنانة نوال الزغبي، غابت الفنانة نايا عن السّاحة الفنّيّة.والمفاجئ لمن كان يتابع نايا عبر "إنستغرام" عندما كانت فنانة تسحر من يستمع صوتها، وموهوبة بالرقص والإستعراض أنّها أقدمت على إزالة جميع الصور التي كانت نشرتها خلال فترة تألقها الفني، وأبقت على صور مخيفة ترتدي فيها ملابس سوداء جريئة جدا جعلت المتابعين يسألون عن سرّ ما تفعله.وكانت نايا مرّت بأزمة نفسية كبيرة بعد وفاة شقيقها داني ضو باكراً عن عمر ناهز 22 عاماً في العام 2017 ما جعلها تبتعد عن الفن.مؤخرا قامت نايا بنشر صور لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها بملابس سوداء وبشعر طويل باللون "الأورانج" وبتاتو ظاهر على رقبتها.