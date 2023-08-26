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فنون ومشاهير

نجم أميركي شهير ينفصل عن حبيبته الأصغر منه بـ28 عاماً

Lebanon 24
26-08-2023 | 11:40
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الممثل بيل موراي، نجم سلسلة أفلام "غوست باسترز"، والبالغ 72 عاماً، انفصل عن حبيبته كاليس، نجمة أغنية "ميلك شايك"، البالغة 44 عاماً، بعد شهرين فقط من المواعدة.

وذكرت صحيفة "يو أس صن" أن الفنانة قررت الانفصال عن الممثل "على الرغم من استمرار الإعجاب بينهما، وذلك بسبب اختلاف المسار بينهما"، بحسب مصدر مطلع.
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وأضاف المصدر أن "كلا النجمين لديه جدول أعمال مزدحم، وبعد علاقة غرامية قررا السير باتجاهين مختلفين. وفيما الاثنان يأملان البقاء أصدقاء لكنهما يخططان استكمال حياتهما كالمعتاد".
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