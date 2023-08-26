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فنون ومشاهير

رحيل مُقدّم برنامج المسابقات الأميركي الشهير بوب باركر عن 99 عاماً

Lebanon 24
26-08-2023 | 15:27
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أعلن روغر نيل، المسؤول الإعلامي عن أنشطة بوب باركر، مقدّم برنامج الألعاب والمسابقات الشهير (ذا برايس إز رايت) "السعر صحيح"، وفاة المذيع التلفزيوني اليوم عن عمر ناهز 99 عاماً.

وكان باركر وجهاً بارزاً على شاشات التلفزيون الأميركي على مدى نصف قرن، منها 35 عاماً مُقدّماً لبرنامج المسابقات الأشهر، وناشطاً في مجال حقوق الحيوان.
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ونال باركر، الذي قدَّم برنامجه من عام 1972 إلى عام 2007، 19 من جوائز (داي تايم إيمي)، وهي أهم الجوائز التلفزيونية الأميركية. ولعب الراحل دوراً كوميديّاً في فيلم (هابي غيلمور) الذي لاقى نجاحاً كبيراً عام 1996.

وقال نيل إنّ باركر توفي صباح اليوم السبت لأسباب طبيعية في منزله الذي يُقيم به منذ فترة طويلة في هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا.

قدَّم باركر ملايين الدولارات لقضايا مناصرة للحيوان، منها تبرع بخمسة ملايين دولار لسفينة يبلغ وزنها 1200 طن تحمل اسمه وتديرها جمعية (سي شيبرد كونسيرفيشن سوسايتي) لمنع سفن صيد الحيتان اليابانية من قتلها قبالة القارة القطبية الجنوبية.

ووزّع باركر في برنامجه على مر السنين ما يزيد على 300 مليون دولار نقداً وجوائز مثل السيارات والأجهزة والرحلات.
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