نجم "ذا إكس فاكتور" يقرر اعتزال الغناء!

Advertisement

كشف الفنان المغربي محمد الريفي، نجم برنامج مواهب "ذا إكس فاكتور"، عن رغبته في اعتزال الغناء والابتعاد عن مجال الفن بشكل نهائي، مؤكدا أنه يُنهي تعاقداته الأخيرة، بغرض البدء بحياة جديدة.وكتب الريفي عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال، أخلص تعاقداتي الأخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويا رب إلى طريق الخير".