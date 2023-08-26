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فنون ومشاهير

نجم "ذا إكس فاكتور" يقرر اعتزال الغناء!

Lebanon 24
26-08-2023 | 23:00
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كشف الفنان المغربي محمد الريفي، نجم برنامج مواهب "ذا إكس فاكتور"، عن رغبته في اعتزال الغناء والابتعاد عن مجال الفن بشكل نهائي، مؤكدا أنه يُنهي تعاقداته الأخيرة، بغرض البدء بحياة جديدة.

وكتب الريفي عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "بدأت أفكر في الطريق إلى الاعتزال، أخلص تعاقداتي الأخيرة وسأبدأ حياتي من جديد ويا رب إلى طريق الخير".
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