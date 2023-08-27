Advertisement

فنون ومشاهير

ظهرت وهي تمسك بيد رجل غريب.. حسام حبيب يشتعل غيرة بحفل شيرين عبد الوهاب شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2023 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1101354-638287182069818457.png
Doc-P-1101354-638287182069818457.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم الشائعات بانفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، إلا أن الأخير ظهر برفقتها في كواليس حفل موسم "الجيمرز" في الرياض، الذي أقيم مؤخرا على مسرح محمد عبده أرينا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيرين قبل الصعود على المسرح، حيث ظهرت وهي تمسك يد أحد المنظمين، وخلفها زوجها حسام حبيب الذي بدا عليه ملامح الغيرة وظهر وهو يشير لشيرين على يدها.
 
Advertisement
 
ويعد هذا أول ظهور، لشيرين مع زوجها حسام حبيب، بعد الشائعات التي ترددت مؤخرا حول الخلافات والطلاق بينهما، وللمرة الأولى تمسك بيد شخص آخر بعد مقاطع الفيديو المتكررة وهو يمسك بيدها في الحفلات الغنائية.


فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:40 | 2023-08-27
02:47 | 2023-08-27
02:14 | 2023-08-27
01:24 | 2023-08-27
23:00 | 2023-08-26
15:27 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24