ظهرت وهي تمسك بيد رجل غريب.. حسام حبيب يشتعل غيرة بحفل شيرين عبد الوهاب شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

رغم الشائعات بانفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، إلا أن الأخير ظهر برفقتها في كواليس حفل موسم "الجيمرز" في الرياض، الذي أقيم مؤخرا على مسرح محمد عبده أرينا.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيرين قبل الصعود على المسرح، حيث ظهرت وهي تمسك يد أحد المنظمين، وخلفها زوجها حسام حبيب الذي بدا عليه ملامح الغيرة وظهر وهو يشير لشيرين على يدها.

غيرة حسام على شيرين لأن رجل غيره يمسك يدها...لاحظوا نظراته وهو يشير إلى يدها#العراب pic.twitter.com/vaxqVIBhp7 — Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) August 26, 2023 Advertisement

ويعد هذا أول ظهور، لشيرين مع زوجها حسام حبيب، بعد الشائعات التي ترددت مؤخرا حول الخلافات والطلاق بينهما، وللمرة الأولى تمسك بيد شخص آخر بعد مقاطع الفيديو المتكررة وهو يمسك بيدها في الحفلات الغنائية.





