مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

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شاركت الممثلة رزان جمال مؤخرا في حفل غنائي في الساحل المصري أحياه الفنان المصري محمود العسيلي، وأدت معه أغنية "زهرة هي" التي قدماها كديو مشترك في بداية الصيف.وفاجأ أحد المعجبين رزان بإقتحامه المسرح، محاولا الإقتراب منها، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من إيقافه.وقد لاقت رزان نجاحا باهرا من خلال مشاركتها في مسلسل "الثمن" إلى جانب الممثل السوري باسل خياط.