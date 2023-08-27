إعلامي لبناني ينجو مع عائلته من حريق اندلع في المبنى الذي يقطنه (صور)

نجا الإعلامي منير الحافي وعائلته مؤخرا من حريق اندلع في الطابق الأول من المبنى الذي يقطنه في منطقة الظريف في بيروت.

وشاءت العناية الإلهية ان تنقذ سكان المبنى بعد تسبّب ماس كهربائي في بطاريات مهملة موجودة في الطابق الاول من اندلاع النيران ومعها ارتفعت سحب الدخان الأسود لتطال معظم الطوابق، ما أدى لاحتجاز السكان في منازلهم لحين حضور سيارات الدفاع المدني الذين سارعوا باخماد النيران واخلاء المبنى من قاطنيه وازالة السيارات العالقة تحته، قبل ان ينجحوا في السيطرة كلياً على مصادر النيران واطفائها .