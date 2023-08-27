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فنون ومشاهير

مقتل سوزان تميم الى الواجهة.. مصر تنظر في "رد الاعتبار" للقاتل هشام طلعت مصطفى

Lebanon 24
27-08-2023 | 08:00
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تنظر محكمة استئناف القاهرة يوم الأحد في طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ"رد الاعتبار" بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل الفنانة سوزان تميم. 

وتقدم رجل الأعمال هشام طلعت بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار بعد مرور 6 سنوات، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
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وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص، وحددت جلسة الأحد 27 اب للنظر في الطلب.

وينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته 536 على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه"، شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية.

ويترتب على "رد الاعتبار" محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات) وغيرها، بحسب المادة 552.

وكانت النيابة العامة قد أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة سوزان تميم عام 2008، مقابل مليوني دولار.

وفي عام 2010 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل تميم بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاما) على محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.

جدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى غادر السجن بعفو رئاسي في عام 2017. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
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