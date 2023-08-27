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فنون ومشاهير
لهذا تم تغيير اسم فيلم محمد إمام الجديد إلى "علام عام"
Lebanon 24
27-08-2023
|
11:00
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قررت الشركة المنتجة لفيلم الفنان محمد إمام الجديد "الأستاذ" تغيير اسمه إلى "علام عام" وذلك بعد عدة أيام من بدء التصوير بمدينة الغردقة، وغيرها من المدن الساحلية.
وبحسب المعلومات فأن سبب تغيير اسم الفيلم "الأستاذ" يرجع لتشابهه مع فيلم آخر يحمل نفس العنوان قدمه الفنان أحمد بدير في عام 1990.
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ويضم فيلم "علام عام" عددًا كبيرًا من النجوم بجانب محمد إمام، أبرزهم أسماء جلال، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.
يذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحه بدور العرض كانون الأول المقبل، ويشارك في بطولته: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر. (لها)
المصدر: لها
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