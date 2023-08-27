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فنون ومشاهير
ممثل شهير: عادل إمام لا زعيم ولا أستاذ
Lebanon 24
27-08-2023
|
06:45
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انتقد الممثل المصري يحيى الفخراني الألقاب التي تُطلق على مواطنه عادل إمام، من بينها "الزعيم، الأستاذ"، مشيرا إلى أن اسم عادل إمام وحده عنوان للنجاح.
وأضاف الفخراني خلال كلمة ألقاها في مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي أنه لا يمكن إغفال اسم عادل إمام عند الحديث عن 60 سنة دراما.
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ولفت: "بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تتقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام".
يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده، في حين تطارده الشائعات حول حالته الصحية بين الحين والآخر. (العربية)
المصدر: العربية
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