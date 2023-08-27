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فنون ومشاهير
بعد الغاء حفل عبير نعمة في دمشق.. الكشف عن الاسباب
Lebanon 24
27-08-2023
|
09:15
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أوضحت شركة "J&J" المنظمة لحفل الفنانة عبير نعمة بدمشق، سبب إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم الخميس 24 اب على مسرح دمر المكشوف.
وتوجهت الشركة في بيان، بالاعتذار من الجمهور ومن الفنانة عبير نعمة، مؤكدة أن ما حصل كان خارجًا عن إرادتها، إذ لم تستطع تغطية تكاليف الحفل.
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وأكدت أن ما قالته الفنانة عبير نعمة بشأن عدم التزام الشركة ببنود العقد غير صحيح، إذ إن الشركة التزمت بكامل البنود عدا بند توقيت سداد الالتزام المالي، وذلك بسبب عدم بيع عدد كافٍ من البطاقات.
وأوضحت أنه تم بيع 10٪ من البطاقات، ما دفعها لتخفيض السعر بغية جذب الجمهور وزيادة المبيعات، لكن ذلك لم يحل المشكلة أيضًا.
وبينت الشركة أنها قامت بتسديد الشرط الجزائي كاملًا لنعمة بالإضافة إلى حصولها على كامل مستحقاتها المالية التي نص عليها العقد.
ولفتت إلى أنها كانت قد اتفقت مع نعمة للخروج في بيان مشترك، يوضحان به أسباب إلغاء الحفل، إلا أن نعمة لم تلتزم بالاتفاق وأعلمت جمهورها بذلك.
واختتمت الشركة بيانها، بتعهدها بإعادة ثمن بطاقات حفل نعمة للجمهور، إضافة إلى إعادة ثمن حفل فرقة "جدل" الأردنية، مشيرة إلى أنها قامت بإعادة ثمن الكثير من البطاقات.
إلغاء حفل عبير نعمة
وكانت الفنانة اللبنانية عبير نعمة قد صدمت جمهورها، بإعلانها إلغاء حفلها في دمشق المقرر أن يقام يوم الخميس 24 اب، وذلك قبل يوم واحد من إقامته.
وأعربت عن أسفها البالغ لإلغاء الحفل، مشيرة إلى أن جميع محاولتها بالتوصل لاتفاق مع الشركة المنظمة باءت بالفشل، إذ لم تكن ترغب بأن تخذل جمهورها السوري.
وطالبت نعمة بالفيديو الشركة المنظمة بإعادة ثمن البطاقات للجمهور، وحملتها كامل المسؤولية بإلغاء الحفل. (فوشيا)
المصدر: فوشبا
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