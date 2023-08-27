فنانة سورية شهيرة: لن أشارك في مسلسل "باب الحارة" بعد رحيل محمد قنوع

أوضحت الفنانة السورية أمية ملص أن إطلالتها الأخيرة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك بالفستان الأبيض كانت من تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "عريس تحت الطلب"، الذي أنهت تصويره مؤخرا من إخراج عمار تميم.

Advertisement

وأشارت في حديث مع موقع "فوشيا"، الى أن المسلسل الجديد الذي تشارك فيه جانب من الكوميديا، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان 2024، وهي متشوقة جدا للقاء الجمهور من خلاله، على أمل أن يحظى بإعجابهم.



من جانب آخر، تحدثت أمية ملص عن علاقتها ببناتها، مشيرة إلى أنها أسست لعلاقة جيدة معهن تقوم على أساس الصداقة والاحترام، وتعتبر نفسها أمّا غير صارمة ومتفهمة جدا، ولا تشعر بوجود هوة ومسافة كبيرة بين جيلها وجيل بناتها؛ لأنها تحاول أن تواكب تطورهم.



وشددت ملص، المعروفة بشخصية "بوران" في سلسلة "باب الحارة"، على رفضها المشاركة في الأجزاء المقبلة من العمل، خاصة بعد رحيل شريكها فيه الممثل محمد قنوع، بعدما تشاركا معا مدة 13 عاما، حملت الكثير من الذكريات وشكّلا خلالها ثنائيا لافتا. (فوشيا)