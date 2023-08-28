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فنون ومشاهير

ظهر وهو يُعانقها ويقبلها.. أجواء رومنسية بين ماريتا الحلاني وزوجها الوسيم شاهدوا الصور

Lebanon 24
28-08-2023 | 03:51
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ماريتا بإطلالة صيفية مع زوجها كميل ابي خليل في إحدى المناطق الجبلية في لبنان.

وظهر كميل في إحدى الصور وهو يُعانق ويُقبل ماريتا برومنسية.
 
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يُذكر ان ماريتا وكميل تزوجا في شهر حزيران الماضي بعرس وصف بالخيالي.

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