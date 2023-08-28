ظهر وهو يُعانقها ويقبلها.. أجواء رومنسية بين ماريتا الحلاني وزوجها الوسيم شاهدوا الصور

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت ماريتا بإطلالة صيفية مع زوجها كميل ابي خليل في إحدى المناطق الجبلية في لبنان.



وظهر كميل في إحدى الصور وهو يُعانق ويُقبل ماريتا برومنسية.