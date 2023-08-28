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فنون ومشاهير

الموت يُؤلم عباس شاهين... خسر أقرب الناس إليه (صورة)

Lebanon 24
28-08-2023 | 06:09
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تُوفيت سكنة محمود شبيب والدة الفنان عباس شاهين، وقد أعلن الأخير الخبر من خلال نشره على خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام" ورقة "نعوة".
 
 
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عباس شاهين

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