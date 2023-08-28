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فنون ومشاهير

ينتظر منتجاً جاداً... هاني شاكر يعود إلى التمثيل مجدداً

Lebanon 24
28-08-2023 | 08:01
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أعلن الفنان المصري هاني شاكر، عن مفاجأة سعيدة للجمهور العربي، حول مشروع جديد يعود خلاله إلى عالم التمثيل، مؤكدًا أنه لن يقدم شخصية مطرب.

وقال شاكر خلال لقاء له مع قناة "الحياة" إنه ينتظر منتجًا جادًا، بسبب وجود فكرة جيدة من السيناريست أيمن سلامة لتقديم عمل فريد من نوعه، بحسب تعبيره.
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وأشار شاكر إلى أن المسلسل سيضم كل تفاصيل الحياة اليومية من "حب وخداع"، لافتًا إلى أنه سيظهر خلاله بشخصية "رجل أعمال".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بهذا الخبر، مشيرين إلى أن شاكر سيحقق نجاحًا لافتًا.
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