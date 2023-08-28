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فنون ومشاهير

نادين الراسي تنشر صوراً لإبن شقيقها جورج... شاهدوا كيف بدا

Lebanon 24
28-08-2023 | 08:07
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صوراً لجو إبن شقيقها الراحل جورج، وهو يحمل باقة من الورد الأبيض داخل الكنيسة.
 
 
وعلّقت نادين على الصور قائلة: "يا حبيب قلبي يا عمتو".
 
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نادين الراسي

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