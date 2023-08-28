نادين الراسي تنشر صوراً لإبن شقيقها جورج... شاهدوا كيف بدا

نشرت الممثلة نادين الراسي، صوراً لجو إبن شقيقها الراحل جورج، وهو يحمل باقة من الورد الأبيض داخل الكنيسة.

وعلّقت نادين على الصور قائلة: "يا حبيب قلبي يا عمتو".