Advertisement

فنون ومشاهير

بعد سقوطه في فيلته... كيف أصبحت حالة عازف البيانو والملحن الشهير؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1101840-638288494891174038.jpg
Doc-P-1101840-638288494891174038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرج المغني وعازف البيانو والملحن إلتون جون من المستشفى بعد تعرضه للسقوط داخل فيلته في مدينة نيس الفرنسية، مساء الأحد.


وقال ممثل عن إلتون جون، في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد أن وقع في منزله في جنوب فرنسا، زار إلتون المستشفى المحلي كإجراء احترازي، وبعد الفحوصات، خرج على الفور هذا الصباح وعاد الآن إلى المنزل وبصحة جيدة".
Advertisement


بدورها، افادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن جون، 76 عاما، تم نقله إلى قسم تقويم العظام في مركز مستشفى الأميرة غريس في موناكو، وأجريت له العديد من الفحوصات، ثم غادر صباح اليوم الإثنين وعاد إلى المنزل بصحة جيدة.

المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:52 | 2023-08-28
16:00 | 2023-08-28
13:42 | 2023-08-28
08:07 | 2023-08-28
08:01 | 2023-08-28
07:04 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24