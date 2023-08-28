بعد سقوطه في فيلته... كيف أصبحت حالة عازف البيانو والملحن الشهير؟

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خرج المغني وعازف البيانو والملحن إلتون جون من المستشفى بعد تعرضه للسقوط داخل فيلته في مدينة نيس الفرنسية، مساء الأحد.وقال ممثل عن إلتون جون، في بيان: "يمكننا أن نؤكد أنه بعد أن وقع في منزله في جنوب فرنسا، زار إلتون المستشفى المحلي كإجراء احترازي، وبعد الفحوصات، خرج على الفور هذا الصباح وعاد الآن إلى المنزل وبصحة جيدة".بدورها، افادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن جون، 76 عاما، تم نقله إلى قسم تقويم العظام في مركز مستشفى الأميرة غريس في موناكو، وأجريت له العديد من الفحوصات، ثم غادر صباح اليوم الإثنين وعاد إلى المنزل بصحة جيدة.