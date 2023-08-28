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فنون ومشاهير

من اليونان.. هكذا تمضي جويس عقيقي شهر العسل (فيديو)

Lebanon 24
28-08-2023 | 13:42
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نشرت المراسلة ومقدمة البرامج في قناة الـ"ام تي في"، جويس عقيقي فيديو عبر حسابها على انستغرام من سانتوريني اليونانية حيث تقضي شهر العسل برفقة زوجها بول شكور. 
 
وتجدر الاشارة الى أن جويس دخلت القفص الذهبي يوم الخميس الماضي.
 
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