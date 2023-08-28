من اليونان.. هكذا تمضي جويس عقيقي شهر العسل (فيديو)

نشرت المراسلة ومقدمة البرامج في قناة الـ"ام تي في"، جويس عقيقي فيديو عبر حسابها على انستغرام من سانتوريني اليونانية حيث تقضي شهر العسل برفقة زوجها بول شكور.

وتجدر الاشارة الى أن جويس دخلت القفص الذهبي يوم الخميس الماضي.