أديل توقف حفلها لتوبيخ أحد رجال الأمن.. ماذا فعل؟

فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة "أديل"، الجمهور خلال حفلها الغنائي الذي قدّمته، يوم السبت الفائت، في لاس فيغاس، بالتوقف عن الغناء من أجل توبيخ أحد أفراد الأمن، بسبب إزعاجه أحد معجبيها.



Advertisement وأظهرت مقاطع فيديو وثّقها الحضور وجرى تداولها على نطاق واسع عبر "السوشيال ميديا"، أديل وهي توقف حفلها أثناء أدئها أغنيتها الشهيرة Water Under the Bridge لتسأل الأمن عمّا يحدث، وقالت: "ما الذي يحدث هناك مع هذا المشجع الشاب الذي انزعج كثيرًا منذ مجيئي بسبب وقوفه؟ ماذا يحدث معه؟". وأظهرت مقاطع فيديو وثّقها الحضور وجرى تداولها على نطاق واسع عبر "السوشيال ميديا"، أديل وهي توقف حفلها أثناء أدئها أغنيتها الشهيرة Water Under the Bridge لتسأل الأمن عمّا يحدث، وقالت: "ما الذي يحدث هناك مع هذا المشجع الشاب الذي انزعج كثيرًا منذ مجيئي بسبب وقوفه؟ ماذا يحدث معه؟".





وبعد ان جذبت انتباه رجل الأمن الذي كانت تخاطبه، قالت: "نعم، أنت، ويدك مرفوعة، نعم أنت! ارفع يدك. أنت، لا أنت، نعم، أنت والعصا في يدك. نعم هو". وبمجرد أن لفتت انتباه رجل الأمن، خاطبته أديل: "ماذا تفعل؟ لماذا أنتم جميعًا تزعجونه؟ هل يمكنك أن تتركه بمفرده من فضلك؟".

ثم توجّهت بحديثها للمعجب، قائلة: "لن يزعجوك بعد الآن يا عزيزي. أنت تستمتع بالعرض".



وكررت حديثها لرجال الأمن: "اتركوه وشأنه"، ثم تحدثت أديل إلى بقية الجمهور: "آسفة يا شباب. لقد أزعجه رجال الأمن وأشخاص آخرون يجلسون خلفه. إنه هنا للحصول على المتعة. جميعكم هنا للاستمتاع".



بعد ذلك، قالت أديل لفرقتها: "دعونا نبدأ من جديد"، وبدأوا بعزف أغنية "Water Under the Bridge" مرة أخرى.