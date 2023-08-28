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فنون ومشاهير

أديل توقف حفلها لتوبيخ أحد رجال الأمن.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 16:00
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فاجأت المغنية البريطانية الشهيرة "أديل"، الجمهور خلال حفلها الغنائي الذي قدّمته، يوم السبت الفائت، في لاس فيغاس، بالتوقف عن الغناء من أجل توبيخ أحد أفراد الأمن، بسبب إزعاجه أحد معجبيها.

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وأظهرت مقاطع فيديو وثّقها الحضور وجرى تداولها على نطاق واسع عبر "السوشيال ميديا"، أديل وهي توقف حفلها أثناء أدئها أغنيتها الشهيرة Water Under the Bridge لتسأل الأمن عمّا يحدث، وقالت: "ما الذي يحدث هناك مع هذا المشجع الشاب الذي انزعج كثيرًا منذ مجيئي بسبب وقوفه؟ ماذا يحدث معه؟".


وبعد ان جذبت انتباه رجل الأمن الذي كانت تخاطبه، قالت: "نعم، أنت، ويدك مرفوعة، نعم أنت! ارفع يدك. أنت، لا أنت، نعم، أنت والعصا في يدك. نعم هو". وبمجرد أن لفتت انتباه رجل الأمن، خاطبته أديل: "ماذا تفعل؟ لماذا أنتم جميعًا تزعجونه؟ هل يمكنك أن تتركه بمفرده من فضلك؟".
 
 
ثم توجّهت بحديثها للمعجب، قائلة: "لن يزعجوك بعد الآن يا عزيزي. أنت تستمتع بالعرض".

وكررت حديثها لرجال الأمن: "اتركوه وشأنه"، ثم تحدثت أديل إلى بقية الجمهور: "آسفة يا شباب. لقد أزعجه رجال الأمن وأشخاص آخرون يجلسون خلفه. إنه هنا للحصول على المتعة. جميعكم هنا للاستمتاع".

بعد ذلك، قالت أديل لفرقتها: "دعونا نبدأ من جديد"، وبدأوا بعزف أغنية "Water Under the Bridge" مرة أخرى.
المصدر: فوشيا
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