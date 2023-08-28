بعد بدء تصوير "العميل صفر" بأسبوع واحد... لهذا السبب انسحب المخرج من العمل

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كشف الفنان المصري أكرم حسني عن سبب انسحاب المخرج محمد سامي من تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر"، وذلك بعد بدء تصويره بأسبوع واحد.وقال خلال ظهوره في برنامج "تفاعلكم"، إن سامي انشغل بأعمال ضرورية ومهمة بعد بدء تصوير الفيلم فقرر الانسحاب، ولم يكن يمانع ترشيح مخرج آخر ليتولى المهمة، فوقع الاختيار على كريم العدل.وتابع: "أنا بعتز بالمخرج محمد سامي جدًّا هو أخويا وحبيبي ومخرج عبقري".وأضاف: "بعد ما بدأنا تصوير بأسـبوع وجدناه انشغل فاستأذناه ترشيح مخرج آخـر، ورحب بذلك، ثم تحدثنا مـع المخرج كريم العدل. ودائمًا أقول نحن خسرنا محمد سامي وكسبنا كريم".وعن فكرة الفيلم، قال إن الفكرة ابتكرها هو وسامي بالصدفة أثناء حضورهما لمهرجان الجونة السينمائي، وبعد المهرجان طلب سامي منه أن يلتقيا ليكملا الفيلم لأن فكرته باتت واضحة.أما عن مشاهده في الفيلم، فكشف حسني أنه لم يقم بتأدية مشاهد الآكشن الموجودة في الفيلم واستعان بدوبلير، لأن مثل هذه المشاهد تحتاج مدربا مختصا ولياقة بدنية عالية، على حد قوله.