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فنون ومشاهير
اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات.. راغب علامة يُهاجر مع عائلته إلى أميركا!
Lebanon 24
29-08-2023
|
00:00
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كشفت مصادر لـ"فوشيا" أن الفنان راغب علامة يفكر بالانتقال للعيش مع عائلته في أميركا.
وأضافت المصادر أن علامة بدأ باتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين حياة هادئة لعائلته في أميركا، حيث اشترى مزرعة خاصة في ولاية جورجيا تصل مساحتها إلى حوالي 200 ألف متر مربع.
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وتابعت المصادر: "المزرعة سعرها بملايين الدولارات، وستحتوي على فيلا ضخمة تتألف من طابقين وتقع بالقرب من بحيرة كبيرة بجانب مساحة أخرى سيخصصها لتربية حيوانات نادرة".
وسيشرف راغب على بعض التفاصيل الخاصة بالمزرعة الجديدة خلال الجولة التي سيبدأها في بداية شهر أيلول المقبل، إذ سيحيي حفلات في عدد من الولايات الأميركية، بدءا من واشنطن وانتهاء بنيويورك في 16 من الشهر ذاته، متنقلا بين ولايات ديترويت، ميامي، هيوستن، ولوس أنجلوس.(فوشيا)
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