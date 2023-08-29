نجمة عالمية تتعرّض لموقف محرج خلال حفلها في الرياض.. تمزق بنطالها أمام الآلاف شاهدوا الفيديو

تعرّضت المغنية الاسترالية إيغي أزاليا لموقف محرج خلال تقديمها حفلها الغنائي على المسرح في الرياض أمام جمهورها العربي الواسع.



وقدّمت النجمة الاسترالية مؤخرا حفلاً غنائياً ضخماً امام الآلاف من معجبيها خلال فعاليات موسم "الجيمرز "المقامة في العاصمة السعودية الرياض.



وتعرّضت ايغي الى موقف محرج امام الجمهور حيث تمزّق بنطالها بشكل كامل على المسرح ما أدّى الى ايقاف حفلها ومغادرتها المسرح على الفور.



وفي التفاصيل، كانت الفنانة الشهيرة ترقص على أغنيتها الشهيرة Goddess وخلال نزولها على الأرض وثني ركبتها تمزّق البنطال المصنوع من اللاتيكس، الذي جاء ضيقًا جدًا.



وبسرعة كبيرة لوّحت ايغي لأحد العاملين بالكواليس لكي يساعدها وأحضر لها بنطالًا آخر من القطن حتى لا تظهر عاريّة أمام الجمهور، وغادرت المسرح بشكل سريع.

ايقي ازاليا انكرشت من الستيج 💀💀😭😭😭 pic.twitter.com/QQGuWn5KLv — T u r k i . (@vTRook1) August 25, 2023 Advertisement

وعلى الفور توجهت النجمة الشهيرة إلى حسابها عبر السوشال ميديا من أجل تقديم اعتذارها للجمهور على الموقف المحرج واضطرارها مغادرة الحفل وقالت: "لكل من حضر الحفل في المملكة العربية السعودية، أحبكم جميعاً واعتذر عن عدم إكماله ولم يكن الخطأ من منظمي الحفل لأننا اردنا استئنافه ولم تسمح لنا السلطات بذلك بسبب تمزّق بنطالي".



وبهذا الاعتذار كشفت ازاليا أن قرار الانسحاب واستكمال وصلتها الغنائية كان رسميًا ومراعاة للآداب العامة، حيث يبدو أنها لم تكن تمانع في ان تكمل غنائها ببنطالها الممزق.



وأشاد الجمهور بالقرار الرسمي مؤكدين أنه القرار الصحيح.(البوابة)





