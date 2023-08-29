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فنون ومشاهير

"راجل جامد جدا".. مُجددا داليدا خليل تُثير الجدل حول علاقتها بعمرو دياب شاهدوا ماذا قالت (فيديو)

Lebanon 24
29-08-2023 | 02:37
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أثارت الممثلة داليدا خليل الجدل مؤخرا عقب ظهورها بمجموعة من الصور بصحبة الفنان المصري عمرو دياب في منطقة الساحل الشمالي، الأمر الذي دفع البعض للحديث عن علاقة تجمع بين الثنائي، وهو ما لم يرد أو يعلق عليه عمرو دياب كعادته في السنوات الأخيرة، وسط كل ما يتردد عنه.
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"موضوع كتير خاص لإلي"
داليدا خليل أجرت مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد" المصرية، حيث وجه إليها سؤالا حول طبيعة علاقتها بعمرو دياب، فما كان منها إلا الإجابة قائلة "موضوع كتير خاص لإلي".

لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل تخصها هي وعمرو دياب، مشيرة إلى كونها رأته لأول مرة في منطقة الساحل الشمالي، ووصفته قائلة "راجل جامد جدا.. والستات كلها بتحبه.. احنا من المحبات وأشد المعجبات".

"قمر بيروت"
داليدا بعدها طلبت من مقدمة البرنامج أن تتحدث معها في مواضيع أخرى بعيدة عن عمرو دياب، لتكشف عن خطوتها الفنية الجديدة، وقيامها بتصوير فيلم في مصر خلال هذه الفترة.

لكنها عادت بعد ذلك للحديث عن حفل الهضبة الذي أحياه في بيروت بعد غياب سنوات، وحينما سألت عن هوية الفتاة التي قال عنها عمرو دياب في الحفل "قمر بيروت معانا النهاردة في الحفلة"، رفضت الإجابة عن السؤال وطلبت من مقدمة البرنامج أن تتوجه بالسؤال إلى عمرو دياب.(العربية)

 
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