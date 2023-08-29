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فنون ومشاهير

بشكل مفاجئ بعد إنجابها بأيام.. فنان مشهور يطلق زوجته!

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:33
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أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، بعد إنجابهما طفلتين وهما: علياء ومريم، مشيرةً إلى أنه كان قرارا نابعا من أحمد سعد وليس منها.

وكتبت علياء بسيوني عبر إنستغرام:" الحمد لله على كل شيء.. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا". 
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وأضافت علياء بسيوني: "عشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك".

وتابعت: "أكبر شكر على المقلب اللي أنا أخدته في العلاقة دي واللي كنت فاهمه إن ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى وربنا معايا أنا وبناتي في اللي جاي وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت.
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