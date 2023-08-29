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فنون ومشاهير

ما سبب خلاف تامر حسني ودينا الشربيني؟

Lebanon 24
29-08-2023 | 16:38
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تصدر النجمان المصريان تامر حسني ودينا الشربيني حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن خلافهما وإلغاء متابعة بعضهما عبر "إنستغرام".


ووفق ما هو متداول، فإن الخلاف بين حسني والشربيني ظهر بعد عرض فيلمهما الأخير "تاج"، الذي كان أحد الأعمال السينمائية التي نافست في موسم عيد الأضحى المبارك.
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وكشفت الأنباء عن صدمة دينا الشربيني بتقليص عدد مشاهدها في الفيلم؛ وهو الأمر الذي أزعجها كثيراً.


هذا وطالب العديد من محبي الثنائي توضيح الأمر، خاصة وأنه حتى الآن لم يخرج أي منهما أو أحد المقربين لهما لحسم هذه الأنباء المتداولة عبر صحف محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: فوشيا
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