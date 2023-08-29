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فنون ومشاهير

بملابس غريبة.. جاستن بيبر يلفت الأنظار في آخر جولة له مع زوجته الفاتنة (صورة)

Lebanon 24
29-08-2023 | 23:00
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لفت المغني جاستن بيبر الأنظار في آخر جولة له مع زوجته الفاتنة هايلي بيبر، اذ ظهر وهو يرتدي ملابس غريبة، في الحفل الذي أقيم في سوهو بمدينة نيويورك.
ودخل جاستن، البالغ من العمر 29 عاماً، إلى الحفلة مرتدياً قميصاً وسروالاً قصيراً من نفس المادة الرمادية. وقام بإقران هذا المظهر غير الرسمي مع جوارب كاحل بيضاء وأحذية كروكس صفراء وقبعة بيسبول وردية اللون، والتي وضعها فوق قلنسوة رمادية اللون، حيث سحبها فوق رأسه، ثم ثبتها تحت ذقنه.
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أما هايلي، البالغة من العمر 26 عاماً، فاختارت أن ترتدي زياً مختلفاً تماماً لهذا الحدث، حيث ارتدت فستاناً أحمر بدون حمالات مع فتحة عنق على شكل قلب. ونسقت إطلالتها مع حقيبة يد مطابقة وحذاء بكعب عالٍ.
 
وكان الزوجان في طريقهما لإطلاق إصدار هايلي الجديد المحدود من علاج الشفاه والذي كان مستوحى من كعكة الفراولة الصقيلة من Krispy Kreme، وكان علاج الشفاه هو أحدث منتج تم إطلاقه من مجموعة Hailey's Rhode Skin.
 

المصدر: 24.ae
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