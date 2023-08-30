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فنون ومشاهير

بعد تناولهما الطعام من احد المطاعم الشهيرة.. تسمم فنانة شهيرة وابنتها

Lebanon 24
30-08-2023 | 08:00
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كشفت الفنانة المصرية هبة مجدي في لقاء تلفزيوني عن تفاصيل إصابتها بالتسمّم هي وابنتها دهب بعد تناولهما إحدى الوجبات السريعة في أحد المطاعم الشهيرة.

وقالت هبة: "نشكر الله انّ الازمة مرت وكان بالنسبة لنا كدرس كبير لاننا تعرضنا الى ازمة صحية صعبة جدا بسبب حالة التسمم، حيث لم ينفع العلاج الاولي الذي اعطي لنا عبر الحقن لازالة السموم وتنظيف الجسم، ما أدى بنا بنهاية المطاف الى دخول المستشفى للعلاج".
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وبسؤالها عن مقاضاة المطعم الشهير، أكدت هبة مجدي أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق قائلةً: "الموضوع كبير ولا اعرف كيف ستسير الامور في الايام المقبلة. ولكن انصح الجميع بالابعتاد عن الوجبات السريعة وخصوصا في فصل الصيف". (لها)    
 
المصدر: لها
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