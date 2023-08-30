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فنون ومشاهير

كريم عبد العزيز يكشف عن تعاونه مع منى زكي بعد غياب 14 عاماً

Lebanon 24
30-08-2023 | 11:00
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كشف الفنان كريم عبد العزيز خلال حلوله ضيفاً على إذاعة "راديو إنرجي" عن نيته العودة إلى العمل مع الفنانة منى زكي بعد مرور 14 عاماً على آخر عمل قدّماه معاً، وهو فيلم "ولاد العم".

وقال كريم: "نحن في صدد التحضير لفيلم "لعب عيال" مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة". 
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كما كشف كريم عن رغبته في تقديم عمل صعيدي، وهي شخصية لم يقدّمها من قبل رغم تقديره الكبير للجنوب، وسيُقدم على هذه الخطوة قريباً ولأول مرة من تأليف عبد الرحيم كمال. (لها)   
المصدر: لها
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