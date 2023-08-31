بعد شرائه فيلا ومزرعة بملايين الدولارات في أميركا.. هذا ما كشفه راغب علامة

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بعد الاخبار التي انتشرت مؤخرا عن هجرته الى الولايات المتحدة بعد شرائه فيلا ومزرعة كبيرة فيها بملايين الدولارات، علّق الفنان راغب علامة على الأمر.وقال في اتصال مع "النهار"، انه بالفعل اشترى المزرعة، نافيا ما ورد عن تفكيره بالهجرة اذ أوضح: "الهجرة من بلدي الحبيب لبنان غير واردة، ولا أعلم سبب زجّ هذه العبارة من فترة إلى أخرى".وتابع راغب: "الزعامات في لبنان سرقونا من خلال عملية احتيال لم تحصل في التاريخ، لذلك فإنّ الأملاك التي اشتريتها في الخارج هي ضمانة لي ولعائلتي". وتابع: "طبعاً سأزور المزرعة التي اشتريتها لولديّ".(الجديد)